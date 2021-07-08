إزالة إصبع وزرع أنياب.. رجل يزعم أنه «شيطان» ويجري تعديلات مرعبة على جسده

كوكتيل: وكالات

خضع أحد المتحمسين لتعديل الجسم في البرازيل لعملية جراحية لإزالة إصبع وزرع أنياب في أحدث سلسلة مروعة من الإجراءات البشعة. التي يتبعها، مدعيا أنه «شيطان بشري».

يُعرف ميشيل فارو دو برادو، 44 عامًا، من ساحل برايا جراندي بالقرب من ساو باولو، باسم «الشيطان البشري» بفضل تعديلات جسمه الواسعة ومظهره الشيطاني.

يمارس فنان الوشم مهنته منذ 25 عامًا، لكنه قطع خطوة أخرى للخضوع لعدة إجراءات وتحويل شكله بالكامل. بحسب وكالة jam press البريطانية. قرر ميشيل إزالة أحد أصابعه الوسطى وزرع مجموعة من الأنياب الفضية في فمه، والتي قال إنها تكلفت 5000 ريال برازيلي، أو ما يقرب من 790 جنيهًا إسترلينيًا. إزالة أحد أصابعه الوسطى ليست التجربة الأولى التي يمر بها ميشيل في قطع أجزاء من جسده.

في العام الماضي، زعم أنه كان ثالث شخص في العالم يتم استئصال نهاية أنفه، في إجراء شديد الخطورة ولا يعرف مخاطره الصحية على المدى الطويل. كما أن لديه أربعة قرون على جانبي رأسه وعدة غرسات تحت جلد جبهته.

كما أن معظم جسده مغطى بالوشم، بما في ذلك مقل عينيه.

زوجته متخصصة في تعديلات الجسم وساعدته أيضًا في تحقيق مظهره الفريد. يقول لصحيفة jam press «لقد كنت فنانًا للوشم لمدة 25 عامًا. ومعظم الأوشام التي أحصل عليها من فناني الوشم والمهنيين الذين دفعت لهم أموالهم». ويضيف: «أركز على الوشم الأسود والوحشي. وهي أنواع من الأوشام تحبر جزءًا كبيرًا من جسمك». ويتابع: «زوجتي تخصصت في مجال التعديلات. وأصبحت الآن تحفتها الفنية». يدعي ميشيل أنه يتحمل الألم بدرجة عالية ولا يمانع في تحمل المزيد من الألم لتحقيق الجسد الذي يرغب فيه. يقول: «في الواقع لدي مقاومة جيدة للألم، لا أعتقد أن أي شيء مؤلم للغاية». ويؤكد «إذا كان عليّ أن أشعر بالألم، لتحقيق ما أريد، بالتأكيد سأواجهه».