عبده فزع يكتب: تدخل جهات عليا لاحتواء الأزمة الإدارية بالمريخ اليوم شداد: انصح سوداكال بالعمل مع مجلسه وإذا اختار التصعيد فهذا شأنه واستبعاده (5) أندية من الحصول على رخصة الاحتراف ومصير أهلي مروي يتحدد بالسبت.. وانقلاب بنادي هلال عروس الرمال

بعد القرارات الصارمة والواضحة والقوية التي أصدرها مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه الأخير برئاسة البروف كمال شداد والذي حسم فيه أزمة نادي المريخ الإدارية والتي شغلت الرأي العام لأكثر من عام كان كل المريخاب يعيشون في قلق وترقب انتظاراً لقرار قد يبعث الأمل لمستقبل النادي الكبير والعريق خاصة بعد توجيهات الاتحاد الدولي لكرة القدم والفيفا الاتحاد السوداني بضرورة حسم الأزمة على جناح السرعة وبعد صدور القرار وخارطة الطريق الجديدة للمريخ فقد وجدت هذه الخارطة ترحيباً كبيراً من غالبية أهل المريخ وعلى النقيض تماماً واجه آدم سوداكال رئيس نادي المريخ المنتهية ولايته قرارات اتحاد الكرة بالرفض ولم يلق لها بالاً وأخذ على عاتقه مناهضة قرارات اتحاد الكرة بكل الطرق والوسائل خاصة بعد قرار اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة والتي يقودها اللواء عامر عبد الرحمن .

عدد المدربين في المريخ :

آدم سوداكال رئيس نادي المريخ المنتهية ولايته لا يعيش له مدربون ويكفي أنه خلال فترته تمت إقالة الكثير من الأجهزة الفنية وتعاقبت ثلاثة أجهزة فنية على الفريق في (15) يوماً فقط اضافة إلى هروب العديد من المدربين بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية .

انتخابات 13 يوليو المعارضة تحكم قبضتها على هلال التبلدي :

تحدد يوم 13 يوليو الجاري موعداً لاقامة انتخابات نادي هلال الأبيض لاختيار مجلس إدارة جديد لقيادته في المرحلة القادمة. وكان الجناح المعارض لمجلس الإدارة نجح في سحب الثقة عنه عبر الجمعية العمومية للنادي وتم ترشيح الكثير من الشخصيات الكروية والمهمة لدخول مجلس الإدارة الجديد وتخطى قائمة المعارضة بتأييد كبير من أعضاء الجمعية العمومية .

قمة بورتسودان تشيد رغم استبعاد (5) أندية من الحصول على رخصة الاحتراف :

في الوقت الذي أقام فيه نادي الأهلي مروي الدينا ولم يقعدها بسبب استبعاده من نيل رخصة الاحتراف فإن لجنة تراخيص الأندية التي يقودها الاستاذ عز الدين الحاج وسكرتير نادي الخرطوم الوطني السابق وتضم اللجنة في عضويتها شخصيات لها وزنها الكروي والاجتماعي وخبرات متراكمة أمثال الفريق سمير دهب والفاضل عوض جلال الدين فإن هذه اللجنة سبق لها استبعاد نادي الخرطوم الوطني من الحصول على رخصة الاحتراف في العام الماضي وفي اجتماعها الأخير قامت اللجنة بمراجعة الملفات المقدمة لها من أندية الممتاز بغرض الحصول على رخصة الاحتراف وبعد استعراضها لكافة الملفات تم قبول أربع ملفات منها والخاصة بأندية القمة الهلال والمريخ و المريخ وحي الوادي بنيالا والخرطوم الوطني بينما استبعدت ملفات أندية أهلي مروي أندي حصل على نتيجة صفر والأمل العطبراوي وهلال الأبيض وتوتي الصاعد حديثاً للممتاز والذي تفرقت إدارته ببحث الامر بعد معرفة بقاء فريقها بالدرجة الممتازة من عدمه وثنائي قمة بورتسودان حي العرب والهلال واللذين اشادا بلجنة تراخيص الاندية والملاحظات التي أوردتها في ملعبي الناديين و وعدا بإكمال النواقص واسداء اللجنة بوعي وإدراك مجلس إدارة حي العرب وهلال الساحل .

حسم استئناف نادي توتي بالسبت :

تعقد لجنة استئناف تراخيص أندية الدوري الممتاز اجتماعاً مهما يوم السبت القادم باتحاد كرة القدم السوداني برئاسة المحامي خالد عبدالماجد وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من نادي الأهلي مروي ضد قرار لجنة تراخيص الأندية والخاص باستبعاده من الحصول على رخصة الاحتراف والمشاركة في بطولة الكونفدرالية الافريقية ويؤكد أن لجنة استئناف تراخيص الأندية معتمدة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف وتضم في عضويتها نخبة من المحامين الكرويين إضافة إلى شخصيات لها خبراتها امثال الدكتور أحمد خميس .

جهات عليا تدخلت لحسم الصراع ومصير سوداكال في المريخ يتحدد اليوم :

في الوقت الذي كان يصر آدم سوداكال رئيس نادي المريخ المنتهية ولايته على عدم التعامل مع خارطة الطريق التي وضعها مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه الأخير برئاسة البروف كمال شداد لحسم الازمة الإدارية بنادي المريخ واتحاده طريق مناهضة قرارات اتحاد الكرة ورفضه العمل مع المجموعة التي اختلفت معه في مجلس الإدارة بقيادة الكندو فأن هذه المجموعة المناوئة لسوداكال اتجهت لطرق أبواب المسئولين بالدولة خلال اليومين الماضيين وابدى المسئولون تفهماً كبيراً لمطالبهم القانونية والمشروعة لاستلام مقاليد الأمور بالنادي الكبير وتلقت مجموعة الكندو وعودا من المسئولين بالدولة لحسم الأزمة الإدارية بنادي المريخ بصفة نهائية خلال اليوم الخميس .

نظام السوبر أفضل بالجنة المسابقة :

في السنوات الأخيرة قامت لجنة المسابقة باتحاد كرة القدم السوداني بتطبيق أكثر لكبرى بطولاته القومية الأولى بطولة الدوري الممتاز مثل الدوري من دورتين طريق الذهاب والاياب و دوري المجموعتين أو الدوري المجمع المنتظم حالياً بالخرطوم حيث تعددت الآراء وتباينت وجهات النظر بين مؤيد ومعارض بين هذا النظام أو ذاك الا أن هناك نظاماً لم يطبقه وهو نظام السوبر والذي بالعديد من الإيجابيات أهمها أنه يقضي على المجاملات ويجعل الامر لمصلحتها بعيداً عن لعبة المصالح التي كانت تتم في السنوات الماضية ويتحدد من خلال الفرق الصاعدة والهابطة كما أن الفرق القوية ستتاح لها فرصة مواجهة بعضها بعضاً.

أربع مرات خلال الموسم الواحد وبالتالي سيزيد من عدد الجماهير لمتابعة المباريات بالاضافة إلى ضمان المنافسة بين جميع الفرق وستجد منافسة شديدة بين الأندية الأخري لتحسين مراكزها الهروب من دوامة الهبوط ولكي نضمن نجاح دوري السوبر لابد أن يتوافر شرط مهم هو عدم التوقف لأن ذلك من شأنه أن يجعل المسابقة ضعيفة حيث استبعد اللاعبين عن حساسية المباريات في ستتناول نظام السوبر وكيفية تطبيقه في أعدادنا القادمة إذا كان في العمر بقية .

استئناف أهلي مروي يؤجل إرسال الممثلين في بطولتي أفريقيا :

بسبب الاستئناف الذي تقدم به نادي أهلي مروي ضد قرار لجنة تراخيص الأندية والخاص بعدم حصوله على رخصة الاحتراف واستبعاده من التمثيل في البطولة الافريقية في تأجيل مخاطبة الاتحاد العام للأتحاد الافريقي لاعتماد الاندية المشاركة في بطولتي دوري الابطال والكونفدرالية وتقدر أن ترسل أسماء الأندية يوم 20 من هذا الشهر.

بدأت الاسابيع المشبوهة في الدوري الممتاز :

في كل موسم وفي مثل هذا التوقيت تبدأ الشائعات والتعاطف وبمعنى أدق وأكثر تمديداً يبدأ موسم والتفويت مع أن المنافسة ما زالت في الملعب طالما أن وقت اللعب لا يزال ممتداً ولم تتحدد مصائد الهبوط بعد وأن كانت المؤشرات تشير إلى أندية المؤخرة في الروليت وأن كان الامر سيتضح بصورة أكثر بعد الاسابيع القليلة القادمة لتكون الاسابيع الأخيرة تبدو كأنها مشبوهة لتحوم حولها علامات الاستفهام .