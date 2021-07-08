للحفاظ على الصدارة المريخ ينازل النمور الجريحة باستاد الخرطوم الليلة

يستهدف المريخ الحفاظ على تميزه في بطولة الدوري الممتاز وذلك عندما ينازل الاهلي شندي مساء اليوم بملعب الخرطوم ضمن الجولة الثانية والعشرين من مباريات الدوري الممتاز

ويدخل المريخ المباراة وسط أجواء وصراع اداري عنيف بعد تمسك رئيسه الموقوف ادم سوداكال بموقفه رافضا الالتزام القاطع بقرارات اتحاد الكرة.

ويشهد فريق الكرة صراعا بين مجلس الادارة جناح محمد موسى الكندو المعتمد من قبل اتحاد الكرة، إلى جانب الجناح الآخر الذي يقوده الرئيس الموقوف سوداكال وآخرون

ويتمسك جناح سوداكال بالإشراف على فريق الكرة بينما رفض اتحاد الكرة الخطوة مقررا اعتماد الثنائي حاتم محمد أحمد الى جانب مجدي اشانتي كدائرة كرة.

ولا يعد الاهلي شندي، بأفضل حالا من المريخ اذ أن الاخير يحتل الترتيب ال10 ب24 نقطة، غامض في الأداء والنتائج، وفي الجولة السابقة خسر من الهلال، ويواجه المريخ لتجنب تلقي الخسارة الثانية من طرفي القمة.

غير ذلك فإن فريق المريخ لم يتعثر في آخر مباراتين بالدوري، مما يعني أن الفريق ومديره الفني يدركان أنه لا مكان لأي نتيجة غير الفوز، للمحافظة على وضعية الصدارة أمام الغريم الهلال الذي سيخوض مباراته بذات الجولة 22 عصر اليوم أمام الخرطوم الوطني.

ويستمر غياب المهاجم الدولي الخطير سيف تيري بسبب الإصابة عن مباراة المريخ أمام شندي.