الهلال يتجاوز الخرطوم بثنائية الشعلة والغربال

الخرطوم: السوداني

ارتقى الهلال لصدارة بطولة الدوري الممتاز بصورة مؤقتة عقب فوز الفريق عصر أمس على الخرطوم الوطني بهدفين دون رد ليصل الأزرق للنقطة رقم (46) في صدارة الترتيب بصورة مؤقتة، وبالعودة لأحداث المواجهة التي جرت عصرا بملعب الهلال في ام درمان فلم يمنح اصحاب الارض الضيوف فرصة ﻹلتقاط الانفاس حيث تقدم الهلال بهدف السبق عن طريق اللاعب محمد عبد الرحمن عند الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء ارتكبت مع اللاعب نفسه، واتيحت للخرطوم فرصة العودة للمباراة عن طريق ركلة جزاء ارتكبها مدافع الهلال محمد أحمد ارنق الا أن الحارس علي أبوعشرين حرم متوسط الخرطوم بدر الدين قلق من ادراك التعادل بتصديه لركلة الجزاء، ليتواصل اللعب سجالا بين الطرفين مع أفضلية نسبية للهلال الذي نجح في تعزيز تقدمه بهدف ثاني حمل توقيع المهاجم وليد الشعلة الذي تلقى تمريرة محسنة داخل منطقة الجزاء من عبد الروؤف، وفي الشوط الثاني سعى الخرطوم الوطني في العودة للمباراة إلا أن هجمات الطرفين لم تشكل اي خطورة لتنتهي المباراة بفوز الهلال على الخرطوم الوطني بهدفين دون رد.