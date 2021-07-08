مجلس الرئيس الموقوف بالمريخ يوالي إصدار البيانات

خاطب مجلس إدارة نادي امس الأربعاء الاتحاد الدولي لكرة القدم فيها حول التدخلات السافرة والخطيرة التي قام بها الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم الدكتور حسن أبوجبل وقد رصد المجلس عدة خطابات من ضمنها خاطابات مرسلة للسيد والي ولاية الخرطوم بتاريخ 24 يونيو وبتاريخ 6 يوليو وقد حوت هذه الخطابات تدخلا مخلا في الشأن الداخلي للنادي حيث قام الأمين العام مخاطباً والي ولاية الخرطوم، مشيراً إلى أن مجلس المريخ به ثمانية أعضاء منتخبين مكلفين بإدارة الشأن المريخي وفي ذات الخطاب تمت الإشارة لعدم التعامل مع رئيس نادي المريخ كرئيس لنادي المريخ وهذا يمثل تزويرا للحقائق حيث أن رئيس نادي المريخ يقوم بأعماله ويمارس صلاحياته في إدارة نادي المريخ ويقوم بدوره رئيساً لنادي المريخ على الوجه الأكمل وان من يحدد من هو رئيس المريخ من عدمه هم أعضاء الجمعية العمومية بنادي المريخ والنظام الأساسي للنادي لسنة 2019م، وبما أن رئيس المريخ هو الرئيس المنتخب والذي لم تنتخب الجمعية العمومية رئيساً غيره لعدم إقامة أي جمعية إنتخابية بالنادي ليس من حق الاتحاد وأمينه العام مخاطبة الجهات الرسمية بهذه المعلومات المضللة والتي سيفصل فيها القانون وليس الأمين العام أو الاتحاد السوداني، وقد سبق وأشرنا إلى أن النادي لديه قضية عادلة ضد الاتحاد السوداني لكرة القدم وضد لجنته الثلاثية وهذه القضية موجودة في أضابير محكمة التحكيم الرياضية الدولية “CAS” وموجودة كذلك جميع حيثياتها لدي الفيفا التي قام مجلس الإدارة بمخاطبتها بجميع التدخلات من قبل الاتحاد السوداني لكرة القدم وأمينه العام وقد دعم المجلس جميع مخاطباته بالمستندات التي تعضد موقف مجلس الإدارة ونؤكد أن ما يقوم به الأمين العام من تجاوزات لن يمر مرور الكرام وان سوح الفيفا وكأس هي التي ستفصل فيه قريباً.