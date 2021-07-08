رئيس الوزراء القطري يعزي أسرة الراحل القدال في فقدهم الجلل

الخرطوم: السوداني

قام معالي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري، بالاتصال بعائلة فقيد البلاد الراحل محمد طه القدال، مقدماً التعزية، في فقدهم الجلل، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته.

الجدير بالذكر أنه بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تم نقل جثمان الراحل القدال الى مطار الخرطوم الدولي، بطائرة أميرية قطرية خاصة. وكان في استقبال الجثمان، رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، وبحضور القائم بالأعمال بالإنابة بالسفارة القطرية السيد/ طلال فرحان العنزي وأعضاء السلك الدبلوماسي القطري.

ويُعد القدال، من أبرز الشعراء السودانيين في العقود الأخيرة. واشتهر القدال بقصائده الثورية والمناهضة للديكتاتورية.

وقال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك في نعيه للشاعر القدال بأنه صاحب مشروع شعري وإنساني ووطني عظيم.