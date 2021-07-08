النيابة تامر بإطلاق سراح معمر موسى وميخائيل

الخرطوم: عبد الرؤوف طه

قال أحمد السنوسي المحامي الخاص بمعمر موسى، إنّ النائب أصدر قراراً بالإفراج عن معمر موسى وميخائيل بطرس. وعلمت (السوداني) بأن اللجنة الثلاثية التي شكلها النائب العام، أمرت بالإفراج عن معمر موسى وبطرس و ٤ اخرين، وحظرهم من السفر، وإكمال بقية التحريات لرفع الملف إلى المحكمة.

وكان موسى وبطرس قد أوقفا لأكثر من عامٍ للاشتباه في تورطهما في تقويض النظام الدستوري ضمن مجموعة من عناصر النظام السابق تم اعتقالها في ذاك الوقت.

وكان النائب العام السابق السر الحبر قال لـ”السوداني”، إن معمر موسى قيّدت ضده بلاغات بواسطة نيابة أمن الدولة مواد الجرائم المُوجّهة ضد الدولة.