مندوبو أمريكا وبريطانيا وفرنسا لدى مجلس الأمن يدعون لحل أزمة سد النهضة بين الدول الثلاث تحت مظلة الاتحاد الإفريقي

نيويورك: السوداني

دعا كل من مندوبي أمريكا وبريطانيا وفرنسا، في جلسة مجلس الأمن اليوم الخميس، الخاصة بسد النهضة، إلى حل ازمة سد النهضة بين الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.

و أكدت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، أن الولايات المتحدة ملتزمة بحل الأزمات الإقليمية المتشابكة وأن أمريكا تدعم الجهود بين مصر وإثيوبيا والسودان لحل أزمة سد النهضة.

وشددت على ضرورة أن تبدأ مفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاق ملزم واستئناف تلك المفاوضات على نحو عاجل وضمان التوصل إلى نهاية بناءة ومثمرة للدول الثلاث.

وأشارت إلى أن المفاوضات المقرر إجراؤها برعاية الاتحاد الأفريقي يجب أن تستند إلى اتفاق المبادئ عام 2015، مشيرة إلى أن الاتحاد الأفريقي هو المحفل الأمثل لحل هذه المسألة، مطالبة بألا تكون هناك أي قرارات تزيد من التوترات بين الدول الثلاث.

و قال المندوب البريطاني بمجلس الأمن الدولي، إن بلاده تعترف بالمصالح الأساسية للدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا في مياه النيل، مطالبا باستئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.