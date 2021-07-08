تحديد مواقع لبيع الأضحية بالوزن بمحلية بحري

الخرطوم: السوداني

ترأس الأستاذ ناجي عبد الله محمد علي المدير التنفيذي لمحلية بحري إجتماع الترتيب للإستعداد لعيد الأضحى المبارك فيما يخص تحديد مواقع بيع الأضحية وجمع مخلفات الذبيح وبرنامج النظافة وإصحاح البيئة.

وأكد المدير التنفيذي أن المحلية حددت مواقع بيع الأضحية ونقاط جمع الجلود مطالباً لجان التغيير والخدمات بالأحياء للإتفاق على نقاط لجمع جلود الأضاحي عبر اللجان ليتم نقلها إلى المدابغ المحددة.

واشار إلى أن الجلود تمثل ثروة قومية داعياً المواطنين إلى إتباع الإشتراطات الصحية في التخلص من مخلفات الذبيح .

واكد إلتزام المحلية تسوية ساحات صلاة العيد إضافة إلى توفير كافة المعينات التي تسهم في عملية الإصحاح البيئي لمنع حدوث أي مشكلات بيئية بسبب مخلفات الأضاحي ودعا إلى ضرورة متابعة أعمال النظافة بصورة دورية وطالب المواطنين بمنع أي تجمعات للمواشي بالأحياء خلاف المواقع التي سيتم تحديدها.

وأوضحت المهندسة وصال عبد الرحمن مدير الزراعة والثروة الحيوانية بالمحلية أنه تم تحديد أربعة مواقع لبيع الأضحية بالوزن شملت ميدان المولد وعقرب والشيخ البشير والساحة جوار حوش السمك إضافة إلى المواقع الأخرى التي يتم تحديدها.

وأكد الأستاذ محمد شيخ الدين شنكل مدير هيئة نظافة المحلية على مضاعفة جهود النظافة بالطرق والأحياء السكنية مشيراً إلى أنه تم وضع خطة لبرنامج النظافة خلال فترة العيد خاصة للأسواق والطرق الرئيسة بواقع ثلاث ورديات في اليوم لنقل النفايات بصورة مستمرة.