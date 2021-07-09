مؤسسة نيرڤانا تطلق مسابقة خاصة بجنوب دارفور

الخرطوم: كوكتيل

قالت مؤسسة نيرڤانا الثقافية، إنها بصدد إطلاق مسابقات خاصة تتعلق بالكتابة الإبداعية بعدد من ولايات السودان المختلفة، إيمانًا منها بالدور المهم الذي تلعبه القصة والآداب في حياتنا، ولأجل أعمال قصصية وأدبية متنوعة وغنيّة برؤى وآمال سوداننا الجميل .

وتُطلق المؤسسة الثقافية مسابقاتها في الفترة من يونيو وحتى ديسمبر 2021 وستكون البداية في ولاية جنوب دارفور، في الفترة من 7يونيو وحتى 1 أغسطس، وفق شرط الإقامة بولاية جنوب دارفور وأن تكون القصة مكتوبة بالحرف العربي ولم يسبق لها المشاركة أو الفوز بجائزة. وتجيء المسابقة تحت شعار “نؤمن بالمشاركة والحب والسّلام، ونجتمع معاً في القصة”.

وطلبت المؤسسة من أصدقائها في مدن وأرياف الولاية بالمشاركة في الجائزة التي تراوحت قيمتها بين 50 ألف جنيه للفائز الأول، و35 ألف و25 ألف للفائزين الثاني والثالث.