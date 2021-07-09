خبير ضريبي :الإعفاءات والتهرب يقللان الإيرادات للخزينة العامة

الخرطوم: هالة حمزة

أقر الخبير الضريبي د. عادل عبدالمنعم بتراجع الإيرادات الضريبية والجمركية بنسبة (60) %

وبرر عبدالمنعم لـ(السوداني) التراجع خلال العام المنصرم 2020للإعفاءات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار والتهرب الضريبي، وتدخل أصحاب العمل في السياسات الضريبية ونجاحهم في تجميد السياسات التي أقرتها الحكومة في موازنة 2019 لمدة عامين ومحاولتهم آنيا مساومة الحكومة لإلغاء بعض الضرائب والرسوم نظير خفض أسعار منتجاتهم للمواطنين .

وكشف عبدالمنعم لـ(العربي الجديد)عن صدور تقرير أممي مماثل أعدته منظمات دولية اشار الى أداء الإيرادات ببعض الدول من بينها السودان، صنف دولتي نيجيريا والسودان بأنهم في ذيل القائمة من حيث الإيرادات الحكومية من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الإفريقية جنوب الصحراء، ببلوغ إيراداتها الضريبية وغير الضريبية نسبة (6)% فقط من الناتج المحلي في 2020

وقال إن التقرير أرجع تدني نسبة الإيرادات بالسودان لسوء الإدارة الإقتصادية وضعف الكفاءة الضريبية بسبب انفصال الجنوب وفقدان السودان لـ(90)% من إيراداته بالعملة الحرة و(75)% من إيراداته النفطية، فضلا عن خروج (60)% من القطاع غير المنظم عن المظلتين الضريبية والقانونية

وأشار التقرير الأممي عن السودان لضرورة توجه الحكومة لفرض ضرائب على الصادرات بدلا عن الواردات فقط والتوسع في مظلة ضريبة الإنتاج وتحصيلها من القيمة النهائية لبيع السلع لزيادة الإيرادات، فضلا عن فرض ضريبة الإنتاج على الخدمات كذلك بدلا عن السلع فقط لتشمل الخدمات المالية وخدمات المصارف وخدمات قطاعي التأمين والإتصالات