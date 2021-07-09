جهاز الاحصاء يناقش خطة التعدادين السكاني والزراعي

الخرطوم : ابتهاج متوكل

استعرض المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء علي محمد عباس، مع رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، الاستعدادات للتعداد السكاني السادس و التعداد الزراعي الشامل

وقال عباس، في تصريح صحافي امس، إن الاجتماع ناقش خطة الجهاز المركزي للإحصاء، والتحديات والعقبات التي تواجه الجهاز للقيام بمهامه، ومدى توفر البنيات التحتية اللازمة كذلك الميزانيات المطلوبة لتنفيذ خطة التعداد، ومدى توافق الخطة مع المعايير والتجارب العالمية، مؤكدا أن التعداد السكاني السادس والتعداد الزراعي، يعتبران من أهم المشروعات التي تبذل فيها وزارة شؤون مجلس الوزراء جهودا متعددة، بالتنسيق مع مختلف أجهزة الحكم الإنتقالي ذات الصلة، وذلك لتوفير قاعدة بيانات متطورة وقابلة للتحديث المستمر، لافتا الى أن نهضة البلاد تعتمد بصورة كبيرة على توفر قاعدة معلومات موثوق بها، و على وجود معلومات و إحصائيات حقيقية تعين على التحليل والتخطيط، مشيرا الى أن الجهاز الإحصائي لن يدخر جهداً في تحقيق ذلك وفاء لمتطلبات الانتقال، مع وضع البلاد في الموقع الذي تستحقه.