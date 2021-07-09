المسابقات تعتبر الخرطوم الوطني مهزوما أمام الساحل

حسمت اللجنة المنظمة الجدل حول طلب نادي الخرطوم الوطني لتصحيح مسار لاعبه عوض محمد بعد كسره الايقاف في مباراة فريقه امام الهلال بورتسودان في الدوري الممتاز يوم 14 يونيو الماضي التي انتهت بالتعادل “1/1″، وبعد استعراض الخطاب ومراجعة تقارير الحكام قررت ايقاف اللاعب عوض محمد مباراتين تنافسيتين اعتبارا من تاريخ الاجتماع، واعتبار نادي الخرطوم الوطني مهزوما “0-2” مع عدم احتساب نقاط المباراة لفريق الهلال بورتسودان، على أن تحسب نقطة التعادل فقط لفريق الهلال بورتسودان ، و ذلك استناداً على المادة ( ١١ ) الفقرة ٢ من لائحة المسابقات