حزب الأمة: جريمة اعتقال ”ميخائيل ومعمّر” تستوجب المساءلة

الخرطوم: السوداني

أكد حزب الأمة بقيادة مبارك المهدي، أنّ جريمة اعتقال الناشطين ميخائيل بطرس ومعمّر موسى، لمدة عامٍ ونصفٍ دون محاكمةٍ، والانتهاكات الجسيمة التي وقّعت فيها لجنة إزالة التمكين، تستوجب حلّها فورًا، وتكوين مفوضية مكافحة ومحاربة الفساد بدلاً منها، ومراجعة كافة القرارات الإدارية التي تمّ إصدارها ومحاكمة أعضائها الذين مارسوا القمع والتنكيل بالمواطن باسم القانون.

وأوضح القطاع السياسي للحزب في بيانٍ، اليوم الجمعة إلى أنّ اعتقال ميخائيل بطرس ومعمّر موسى من مقرّ لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، وتوقيفهما من قبل الشرطة، وتوجيه بلاغاتٍ كيديةٍ لإطالة مدة بقائهما في الاحتجاز ورفض الطلبات بسبب عدم اكتمال إجراءات التحريّ فيه خرق لكافة الأعراف والقوانين الأرضية والسماوية.