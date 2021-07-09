المحكمة الجنائية الدولية تعتمد جميع التهم ضد علي كوشيب وتسمح بمحاكمته

السوداني: متابعات

اعتمدت محكمة الجنائية الدولية، اليوم، جميع التهم الموجهة ضد، السوداني، علي كوشيب، وسمحت بمحاكمته. و‏رفض قضاة المحكمة تبريرات دفاع كوشيب، بأنه لا يتحمّل المسؤولية الجنائية لانه كان يعتقد أن الهجمات التي شنها على الضحايا كانت قانونية.

وقال دفاع كوشيب في مرافعته:”إن هذا التصور لدى كوشيب سببه المستوى التعليمي المتدني لديه وعدم تلقيه أي تدريب حول القانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى أن ‏القانون السوداني يجعل عقوبة تأييد المتمردين هي الإعدام”. وأكد الدفاع أن كوشيب تصرف حسب ما جاءه من أوامر حكومة السودان ومسؤوليها ومنهم أحمد هارون في الهجمات التي شنها على المدنيين، وان اطاعة الأوامر تفرضها عليه قانون قوات الشعب المسلحة لسنة 1986.