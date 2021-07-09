الفريق أول “حميدتي” يدعو لدراسة أسباب إعادة بواخر صادر الماشية

الخرطوم: السوداني

دَعا النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، إلى ضرورة وضع برنامجٍ مُتكاملٍ ورؤية مُشتركة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية بمشاركة المُنتجين والمُصدِّرين.

وأكّد “حميدتي” لدى مُخاطبته، لقاء تجار ومُنتجي الماشية بسوق المويلح بأم درمان اليوم، على ضرورة الاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية ابتداءً من المنتج وصولاً إلى موانئ التصدير الخارجية.

وانتقد دقلو، الإهمال الكبير الذي تُواجِهه أسواق المواشي في السودان، وخاصّةً سوق المويلح، بالرغم من مُساهمته في توفير أموال كبيرة لخزينة الدولة، داعياً وزارة الثروة الحيوانية وحكومات الولايات للاهتمام بتحسين بيئة الأسواق وتوفير الخدمات الأساسية لها وتطويرها لتواكب العالم، إلى جانب دراسة الأسباب الحقيقيّة التي ساهمت في إعادة عدد من البواخر التي تحمل صادرات المواشي السودانية من دول التصدير، مؤكداً اهتمامه الكبير بقطاع الثروة الحيوانية بوصفه الذراع الثاني الذي يقوم عليه الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أقرّ وزير الثروة الحيوانية بوجود اختلالات كبيرة تُواجه قطاع الثروة الحيوانية، مُشيراً إلى أنّ الوزارة عانت ولفتراتٍ طويلةٍ من الإهمال وكانت وزارة للترضيات، وكشف عن إرجاع ٤٢ باخرة من صادر الثروة الحيوانية خلال الفترة السابقة قبل تولِّيه الوزارة، دُون أن تُشكّل ولو لجنة تحقيق واحدة حول هذا الأمر، مؤكداً أنه بدأ في مراجعة الأسباب التي أدّت لإرجاع هذا العدد من البواخر بمساعدة التُّجّار والمُنتجين، وأشار إلى أنّ حجم الصادر خلال الفترة القصيرة الماضية بلغ ٢٥٩ مليون دولار.

وأشار “حميدتي” إلى جملة من التحديات التي تُواجه القطاع، من بينها نقص الخدمات البيطرية وضعف برامج تدريب المُنتجين وعدم الاهتمام بتحسين السلالات، مُشدداً على أهمية وضع دراسات بمُشاركة خُبراء من الداخل والخارج لوضع الحلول العلمية لمُواكبة العالم واكتساب ميزات تنافُسية وفقاً لمعايير الجودة.

بدورهم، اشتكى تُجّار ومُنتجو الماشية بسوق المويلح وقندهار من إهمال كبير لتلك الأسواق وضعف في الخدمات والأمن، وعدم توفر العناية البيطرية وسُوء التنظيم، بالرغم من مُساهمتهم الكبيرة في توفير عائدات لخزينة الدولة، وطالبوا النائب الأول بضرورة التدخُّل لحل مشاكلهم ومُساندة برامج تطوير قطاع الثروة الحيوانية.