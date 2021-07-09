رئيس الوزراء يطلب انضمام السودان لمشروع أمريكي ضخم لإنتاج الكهرباء بالقارة

الخرطوم: السوداني

أجرى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم، اجتماعاً اسفيرياً مع المديرة التنفيذية لوكالة الولايات المتحدة الأمريكية للتنمية الدولية، السفيرة سامانثا باور.

وأبدت السفيرة باور، استمرار دعم وكالة التنمية الدولية لمختلف البرامج المشتركة مع الحكومة الانتقالية، تحديداً لتحقيق مساعيها لتطبيق اتفاق جوبا لسلام السودان، وعودة النازحين واللاجئين، وصولاً لتأسيس دولة ديموقراطية راسخة.

وتناولت السفيرة مع رئيس الوزراء، مشروع الولايات المتحدة الأمريكية المرتبط بالطاقة والطاقة المتجددة بالقارة الأفريقية (Power Africa)، وهو مشروع ضخم يستهدف إنتاج 30 ألف ميقاواط من الكهرباء للقارة لأجل تعزيز جهود التنمية بدول القارة، حيث طلب رئيس الوزراء من السفيرة باور إمكانية دخول السودان في هذا المشروع المُهم، نظراً للمُمكنات الكبيرة التي يحملها للاقتصاد السوداني من موارد متعددة وضخمة.

كما اطلع د. حمدوك، السفيرة باور على مختلف التطورات والأوضاع الإقليمية، حيث أكّدا على أن خلق نماذج تنموية بالقارة تُساعد على استقرار وأمن وسلام دوله وشعوبه وازدهارها.