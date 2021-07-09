ماكرون: توافق السُّودانيين على تأسيس ديموقراطية مُستدامة أحد العوامل الحَاسِمة لنجاح مُبادرة حمدوك

الخرطوم: السوداني

تلقّى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، اتّصالاً هاتفياً عصر اليوم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي عبّر عن دعم حكومة بلاده للإصلاحات السِّياسيَّة والاقتصاديَّة التي تقوم بها الحكومة الانتقالية، مُجدِّداً التزام حكومته بالعمل على تطوير علاقات الصداقة بين البلدين في جميع المجالات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.

وأكّد ماكرون، التزام فرنسا الكامل بالعمل مع الحكومة الانتقالية لإنجاح الانتقال الديموقراطي وعملية السَّلام الشامل بالبلاد.

من جانبه، اطلع رئيس الوزراء الرئيس الفرنسي على مبادرته لتحصين الانتقال الديموقراطي (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام)، حيث أمّن الرئيس ماكرون على أهمية المبادرة وتوقيتها، وضرورة توافق جميع السودانيين على تأسيس ديموقراطية مستدامة كأحد العوامل الحاسمة لنجاحها.

وتطرّق الاتصال الهاتفي لمُختلف التطوُّرات والأوضاع الإقليمية، وأمّن كل من رئيس الوزراء والرئيس الفرنسي على ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين الحكومتين بما يضمن السلام والاستقرار الإقليميين.