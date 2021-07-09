مباحث الخرطوم تلقي القبض على تشكيل عصابي متخصص في سرقة السيارات

الخرطوم: السوداني

تمكنت مباحث شرطة ولاية الخرطوم فرعية مباحث مكافحة سرقة السيارات من القبض على تشكيل عصابي مكون من (6) متهمين متخصص في سرقة السيارات وضبطت بحوزتهم عربة لاندكروزر.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أنه بناءً على ورود بلاغ لقسم شرطة الصافية بحري عن سرقة عربة لاندكروزر من أمام منزل بمنطقة الصافية تم تكوين تيم من مباحث شرطة مكافحة سرقة السيارات للبحث وجمع المعلومات التي أسفرت عن توصل التيم إلى أحد مستلمي السيارات المسروقة بمنطقة امبدة.

تم تاكيد المعلومة وبموجب أمر تفتيش تمت مداهمة المنزل والقبض على المتهم صاحب المنزل وضبطت بحوزته العربة لاندكروزر وبالتحري الدقيق معه ارشد إلى شركائه عدد (5) متهمين تم القبض عليهم وبالتحري معهم اقروا بالاتهام المنسوب إليهم واعترفوا بسرقتهم لعدد من السيارات وبيعها بإحدى ولايات غرب السودان، جار التحري مع المتهمين توطئة لتقديمهم لساحات العدالة.