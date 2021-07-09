بتغريدة باللغة العربية.. آبي أحمد يوجه رسالة طمأنة للشعبين السوداني والمصري

الخرطوم: السوداني

وجه آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، رسالة طمأنة إلى الشعبين المصري والسوداني بشأن سد النهضة، وذلك بعد يوم من جلسة مجلس الأمن التي ناقشت الأزمة بعد شكوى مصر والسودان من التعنت الإثيوبي.

وكتب آبي أحمد في رسالته: “يمكن أن يكون سد النهضة الإثيوبي الكبير مصدرا للتعاون لدولنا الثلاث وأبعد، أود أن أطمئن الشعبين السوداني والمصري بأنهم لن يتعرضوا أبدا لضرر ذي شأن بسبب ملء السد، لأنه لا يأخذ سوى جزء صغير من التدفق”.

وأضاف: “سد الروصيرص سيكون أكثر قدرة على الصمود ولن يخضع لتقلب شديد في التدفق، وبالتالي فإن المجتمعات المحيطة يجب أن تكون مطمئنة بالازدهار المتبادل”.