فايز السليك يكتب: مقترح حول التشريعي

مقترح حول التشريعي

حتى لا نرهن الفترة الانتقالية؛ لما يمكن تسميته حرية (الصوت ورجع صداه). أو ما أُطلق عليه البعض (رجع الصدى) يجب تعديل نسب المشاركة في المجلس التشريعي، بإنقاص عدد مقاعد القوى المشاركة في السيادي والتنفيذي، والتركيز على إشراك لجان المقاومة، وتمثيل النساء بنسبة 40% حقًا؛ مع توسيع قاعدة المشاركة بضم قوى سياسية أخرى عدا المؤتمر الوطني وشركائه، والتركيز على إجراء حوار مع الحزب الشيوعي وإقناعه بضرورة المشاركة في التشريعي.

لن يكون مُجدياً بعد تجربة العامين الماضيين تشكيل تشريعي من ذات قوى السلطة، فقد أثبتت التجربة حرصها على الإنغلاق وتضييق قاعدة الحكم.

يمكن أن يستمر أمد المجلس التشريعي لمدة عامين ليتم بعد ذلك؛ تنظيم عملية انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء منتخبين/ات للمجلس.