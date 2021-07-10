“طيبة برس” تُنفِّذ أضخم برنامج تدريبي للصحفيين لمناهضة خطاب الكراهية بالتعاون مع “يونيتامس”

الخرطوم: السوداني

وقّعت “طيبة برس” للإعلام، عقداً مع بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال بالسودان “يونيتامس”، يستهدف تدريب الصحفيين والإعلاميين بعشر ولايات كمرحلة أولى لرفع قدراتهم في مكافحة خطاب الكراهية. وياتي هذا البرنامج بالشراكة مع اليونسكو وصندوق بناء السلام.

وينتظر أن يستفيد من الورش التدريبية التي ستنعقد بالخرطوم حوالي مائتين وأربعين متدرباً، منهم مائة وعشرون صحفياً وإعلامياً وناشطاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ينتشرون في الولايات التي شهدت نزاعات مسلحة أو تشهد توترات سياسية واجتماعية، وذلك حتى يلعب الإعلام دوره في دعم وقيادة جهود الانتقال في دعم السلام بنبذ خطاب الكراهية والعنف وترسيخ ثقافة التعايش. وتبدأ الورشة الأولى صباح اليوم السبت بمشاركة ثلاثين متدرباً يُمثلون ولايات الشرق تعقبها المنطقتان وولايات دارفور.

كما يتضمن البرنامج أربع حلقات نقاش تستهدف مائة وعشرين من منسوبي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقيادات الأهلية.