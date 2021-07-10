أميركا تستضيف مؤتمراً للاستثمار بالسودان

الخرطوم : السوداني

قال الملحق التجاري لسفارة الولايات المتحدة بالسودان، مايكل بينين إن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم مؤتمر استثماري حول السودان بامريكا الى جانب زيارات متبادلة بين وفود رجال الأعمال بالبلدين والمشاركة فى المعارض والتي تأخرت بسبب جائحة كورونا، مؤكدا حرص السفارة على دعم كل مبادرات وانشطة جمعية الصداقة السودانية الامريكية.

وأكد لدى مخاطبته الندوة التي نظمتها جميعة الصداقة السودانية الامريكية بعنوان “فرص الاستثمار والتجارة بين السودان وامريكا” أن المكتب التجاري بالسفارة يشهد تطويرا لتهيئة بيئة أفضل للتعاملات التجارية والاقتصادية بين البلدين ليواكب المرحلة المقبلة مشيرا الى التحديث الذي يشهده الموقع الالكتروني الأمر الذي يشير الى عدم وجود عوائق للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.