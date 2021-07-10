لجنة فنية مع قطر لتطوير الموانئ والطيران

الخرطوم : السوداني

اتفق السودان وقطر على تكوين لجنة فنية مشتركة لدراسة أوجه التعاون في مجالات النقل المختلفة، ورفعها للمصادقة والتنفيذ فى أقرب وقت.

وانهى وزير النقل، ميرغني موسى، زيارة إلى دولة قطر استمرت ليومين، اجرى خلالها محادثات مع نظيره وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي.

وأكد الوزير ميرغني مناقشة العديد من ملفات النقل ذات الاهتمام المشترك، أهمها ملفا التعاون في مجالي تطوير الموانئ والطيران .

” أوضحنا لوزير المواصلات والاتصالات القطري ما ينتظم البلاد من تحولات إيجابية وفرص متاحة للاستثمار في قطاعات النقل المختلفة، جراء الانفتاح على المجتمع الدولي، وما تم إنجازه في مجال العلاقات الدولية “.

وتابع :” الجانب القطري أبدى ترحيبا و استعدادا لمراجعة التفاهمات السابقة ،. ودراسة وتنفيذ المشاريع التي تخدم مصالح البلدين في قطاع النقل”.