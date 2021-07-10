اتفاق بين حكومة الجزيرة وأحد البنوك لتنفيذ مشروعات تنموية

الحليلة : عمران الجميعابي

أكد والي ولاية الجزيرة د. عبدالله إدريس أن قضايا معاش الناس وطواري الخريف من أهم أولويات حكومة الولاية ووجه بانشاء تروس في مناطق الهشاشة على امتداد الشريط النيلي بمحليه الكاملين.

وأعلن عن اتفاق مع بنك الجزيرة الأردني السوداني على تنفيذ جملة من المشروعات الخدمية والتنموية على مستوى الولاية.

وقال إدريس لدى مخاطبته جموع مواطني منطقة الحليلة الشيخ موسى بمحلية الكاملين امس أن طوارئ الخريف تمثل هاجساً كبيراً لحكومة الولاية، مؤكدا تسخير كافة الإمكانيات للطواري وتقديم الدعم والسند اللازم لتقليل الخسائر الناجمة عن السيول والفيصانات.

من ناحية اخرى شدد الوالي على ضرورة اسراع مواطني الولاية إكمال إجراءات التسجيل في برنامج ثمرات والاستفادة من المبالغ في برنامج سلعتي لتخفيف العبء على المواطنين .