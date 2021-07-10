(الصحة) تقف على جهود القضاء على مرض الجزام بغرب كردفان

الخرطوم : السوداني

وقف وفد من وزارة الصحة الاتحادية، برئاسة مدير برنامج الامراض المدارية المهملة د. خالد محمد زين على الأمراض المهملة كالبلهارسيا، الجرب، اللشمينيا والكلزار وعضة الثعبان ومناقشة استراتيجية الولاية في التعامل معها.

وأوضح د. محمد زين، خطورة هذه الأمراض وفي مقدمتها الجزام الذي ينتشر في عدد من المحليات المتاخمة لبعض الدول المجاورة.

وقال محمد زين “وقفنا خلال الزيارة على المشاكل التي تواجه الولاية بشأن التصدي للأمراض المهملة وإجراء بعض المسوحات وكتابة التقارير المتعلقة بذلك”، مؤكدا أن الزيارة تأتي ضمن حملة مدعومة من منظمة الصحة العالمية بهدف إنعاش الجهود التي تمت للقضاء على مرض الجزام الذي غالبا ما تتأثر به الطبقات الفقيرة. وأشار إلى أن وزارة الصحة الاتحادية ملتزمة بتوفير الخدمة الطبية للمرضى والوصول لهم في أماكنهم.