دعم أميركي لتأسيس أكاديمية للعدالة الانتقالية بدارفور

الخرطوم : السوداني

أعلنت المسؤولة بمكتب المبعوث الامريكي الخاص للسودان، كيمي ياي، عن ترحيب بلادها بشروع معهد السودان للديمقراطية بالتعاون مع هيئة محامي دارفور وشركائهما وجامعة كولمبيا، في تأسيس أكاديمية للعدالة الانتقالية بدارفور وذلك لتحقيق العدالة والإنصاف.

ودعت خلال زيارتها لمقر هيئة محامي دارفور برفقة اثنين من موظفي سفارة واشنطن لدى الخرطوم، لضرورة أن تشمل أنشطة أكاديمية العدالة الانتقالية في دارفور، ما ورد بشأنها من نصوص في اتفاق سلام جوبا، واكدت أن تجاوز ما ورد به، لا يعزز الغرض من تحقيق العدالة الانتقالية في دارفور وناشدت ابناء دارفور بعدم التوقف عند مربع الرفض المطلق وعدم الاعتراف بالآخر.