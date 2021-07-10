مهلا و اهلا أيها الموت (٣٤)

** تمضي الحياة الدنيا باحزانها و آلامها، نبكي ونضحك، هي لا تبالي بنا، اكتب اليوم الحلقة ٣٤ من سلسلة مقالات عن الموت بدأت حلقتها الأولى العام الماضي ، و أعددت حلقتها الأخيرة دون تحديد موعدها عسى أن يكملها غيري، و اليوم ننعي أربعة من اخوتنا في مجال الإعلام و الأدب و الثقافة، أراد الله أن نفقدهم في يوم واحد.

** اربع ضربات موجعة، الواحدة تلو الأخرى، مات الشاعر محمد طه القدال، مات الصحفي الروائي عيسى الحلو، مات الإعلامي الدكتور الشاب زهير بادناب، مات الفنان الكوميدي بدرالدين بساطي (البلولة).

**. الشاعر الاديب ابن القرية القدال، مات بعد أن صارع الألم بصبر الرجال، كنا نحس بآلامه و لكنه يمضي يعمل و يشارك و يجامل بابتسامة ابن البلد، و لكل هذا كان فقده كبيرا و تشييعه كبيرا.

** القاص الاديب عيسى الحلو هو أيضا من المخلصين لمجال، لا يبرع و يبدع فيه الكثيرون، و هو القصة الشيقة و الرواية الجاذبة، فقده كبير لأن السماء لا تمطر كثيرا أدباء و روائيين في مستوى الطيب صالح و خالد بو الروس و عيسى الحلو رحمهم الله.

** ربما كثيرون لا يعرفون الدكتور زهير بادناب و البلولة، لأنهما شباب، و لكنني على المستوى الشخصي اعرف زهير بادناب لاننه عمل معي في قناة النيلين و فضائية الخرطوم، و أعرف طموحه الكبير و تعلقه بالعلم و الدراسة حتى بلغ درجة أكاديمية رفيعة، و لكنها لم تمنعه من ممارسة هوايته الإعلامية.

** حملت أخبار اهلنا في عطبرة و الدامر رحيل احد افذاذ أسرة المطبعجي الكبيرة، مات عمنا على السيد المطبعجي في العاصمة ووورى الثرى كما وصى بأرض دامر المجذوب، رحمه الله و العزاء لابنه الدكتور عبد الله و إخوانه و كل آل المطبعجي الكرام.

** الجيران في بري أبلغوني برحيل اللاعب الكبير في الخمسينات و الستينات، العم ايدن الذي كان بقامته الفارعة يُعرف في كل مكان من البراري رحمه الله و اسكنه الجنة،

*نقطة نقطة*

** نفس الإرادة الإلهية تجعلنا نمزج الالم بالامل للتعليق على حدث اسعدني بتكريم شخصي الضعيف، من بعض من أولى الفضل من اخوتنا المغتربين في دولة الإمارات.

** الحفل تبناه اخوتنا في رابطة المريخ و قطبهم السيد القنصل حازم مصطفى، و لكن كان الوجود الرياضي كبيرا، و تعانق هلال الهلال الأزرق مع نجمة المريخ الحمراء.

**سأبدأ بالاصدقاء الاهلة فقد شاركت رابطتهم بالحضور الكلام الطيب و الهدايا التذكارية، و هذا ما يميز مشجعي القمة في الخارج.

** مشاركة كبيرة بكلمة بليغة عبر الهاتف من الكبير الدكتور السفير الكابتن على قاقارين، قاطعها الحفل بالتصفيق كما فعلوا مع كلمات مماثلة من الزعيم المريخي الكبير محمد الياس محجوب و كذالك مع أديب المريخ الشامخ الدكتور عمر محمود خالد و مع الزميل التلفزيوني الدكتور حمزة عوض الله و مع الوجه التلفزيوني الشاب حسام البكري، المذيع البارز بالقناة التركية.

** ساواصل مع الاحباب الهلالاب، فقد حضر و تحدث نيابة عن قدامى لاعبيهم الكابتن الكبير فوزي التعايشة، و من انابوه هم الكباتن جميل و بكرى منزول و أسامة طه.

**شيخ لاعبي المريخ و كبيرهم الكابتن بشارة كان نجم الحفل بتعليقاته الظريفة، و شاركه ابن عطبرة الدفعة الكابتن أحمد سالم البيجو، كما سماه المرحوم حاج حسن عثمان.

** اللقطة التي لا يمكن تجاوزها و تمثل علامة من علامات الوفاق المريخي الهلالي، وجود رئيسة رابطة المريخ بأبو ظبي الدكتورة تهاني ابوالناس مع زوجها الأستاذ أحمد عباس رئيس رابطة الهلال في أبوظبي.

** كنا في نادي الوصل العريق الذي شرفنا بالحضور نائب رئيسه و لاعبه السابق الكابتن راشد العتيبة الذي اسهب في الحديث عن علاقة البلدين و الناديين المريخ و الوصل، و عن المدرب المرحوم يوسف دينمو.

** ذاكرتي السبعينية و النظر و اختفاء الوجوه خلف الكمامات، لم يتسع للكل ، و لكن كان حضورا خبيرنا الكبير الدكتور شمس المعارف بخيت،و الزملاء الإعلاميين أسامة خلف الله، عجوز أحمد محمد الحسن، مصعب الفكي و عايدة عبد الحميد، و مقدم الحفل المتألق عمر أبو عرف.

** الف تحية للإخوة في رابطة المريخ بدبي و الامارات الشمالية، فقد أكدوا ما هو مؤكد بأنهم المثال الحقيقي للعمل الجاد من أجل رياضة سودانية مشرفة، مع فهم كامل لاساليب التطور الرياضي و أفكار طموحة للمريخ.

** و شكرا لمن أعان ذاكرتي بالأسماء في قيادة مجلس الرابطة الأخوة الاعزاء الأساتذة عماد سفيان، محجوب عيسى ابودومة، حمد الصادق، عبد المنعم الشناوي، و حيدر الملك و لو سمحوا بالتخصيص لخصصت ابني عطبرة عماد سفيان و محجوب ابو دومة.

** عطبرة العظيمة ام المدائن لم يغب ذكرها فقد كانت حاضرة بسعادة السفير أحمد عبد الرحمن قنصل السودان بدبي، و قد شرح و قدم وجها دبلوماسيا مشرقا.

** شدا في الحفل بأغنيات وطنية تفوقت على الأناشيد المريخية و تجاوب معها الحضور، و تحية للمطرب الشاب ياسين القضارف و العازف الماهر و للصديقين العزيزين الفنان زرياب برعي دفع الله و صلاح خضر، و أدام الله الوفاء.