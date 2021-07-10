تحت شعار (كلنا للخير) ملتقى ضل التبلدي والهلال الأحمر القطري يدشنان مبادرة الـ 100 أضحية للأسر المتعففة

الخرطوم : سعيد عباس

دشن ملتقى (ضل التبلدي) وبرعاية كريمة ودعم من الهلال الاحمر القطري مبادرة الـ 100 اضحية للاسر المتعففة والتي سيتم توزيعها بمناطق مختلفة من ضاحية الحاج يوسف وشرق النيل، وذلك بحسب البيانات التي وفرتها اللجان المختصة بشأن الاسر المتعففة. وقالت الباشمهندس نوفا الكردفاني رئيس الملتقى (لكوكتيل) بأنها سعيدة غاية السعادة بنجاح تلك المبادرة الانسانية التي قالت عنها إنها ستجلب الفرح والسعادة لدى عدد من الاسر الفقيرة والمتعففة. واضافت أن شعار (كلنا خير) الذي تم رفعه في هذا العام وجد الدعم الكامل الكبير من الهلال الاحمر القطري، وقالت إن الهلال الأحمر القطري و الحاكم نيوز لهما القدح المعلا لرسم الفرحة والابتسامة في وجوه عدد كبير من الاسر المتعففة، و شكرت نوفا للهلال الأحمر القطري الذي قالت عنه بأنه رمزٌ للعطاء الإنساني الزاخر بالمحبة و المؤاخاة.