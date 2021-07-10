تحت شعار (لو أعيش زول ليهو قيمة) قناة النيل الأزرق تحيي الذكرى 32 لرحيل العميري

الخرطوم : سعيد عباس

احتفلت قناة النيل الأزرق بالذكرى 32 لرحيل الفنان عبد العزيز العميري خلال برنامج مساء الجمعة حيث استضيفت الأستاذة منيرة العميري شقيقة الراحل والأستاذ عبد الرحمن الشيخ المهتم بالتوثيق لتجربة العميري، وقالت شقيقته إن العميري ظهرت موهبته الفنية خلال أيام صباه الأولى حيث كان يميل للغناء والتمثيل، وتطورت موهبته إلى أن التحق بمعهد الموسيقى والمسرح وتخرج في الدفعة السابعة عام 1979م وعمل بالتلفزيون حتى رحل عن الدنيا بعد 10 سنوات في العام 89 خلال الأيام الأولى لانقلاب الإنقاذ حيث توفي يوم 4 يوليو، وخلال فترة عمله بالتلفزيون أظهر مواهبه في الغناء والتمثيل والكتابة وقدم بصوته الأغنية الشهيرة (لو أعيش زول ليهو قيمة) التي كتبها الراحل قاسم الحاج إلى جانب عدد من الأغنيات، وقالت إن للعميري علاقة طيبة بالكاتب المصري عبد الرحمن الأبنودي.

وقال الباحث عبد الرحمن الشيخ إن برنامج المحطة الأهلية بالتلفزيون يعتبر من أروع أعمال العميري حيث كان يؤمن بأن (الدراما) هي أم الفنون وشارك في مسلسلات كثيرة أبرزها وادي أم سدر مع فايزة عمسيب وأنور محمد عثمان واختير عضوا في جمعية الشباب العالمية وشارك في مؤتمر الجمعية العالمية بتونس، وقال الشيخ بأنه يعكف الآن على إصدار كتاب بعنوان ( العميري فراشة وزهرة ). واضاف قائلا “إن تجربة العميري الثرة لم تجد حظها من التناول” وقال “إن ذكراه لم تكن تحظى بالاهتمام من الأجهزة الإعلامية خلال العهد البائد”. وكشف بأنهم يخططون لعمل يوم مفتوح بالتعاون مع أسرة جامعة الخرطوم وفاء له خلال الفترة القادمة .