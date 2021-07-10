الورشة المسرحية الجوالة تقدم عرضاً جديداً في الخرطوم

الخــرطوم: كوكتيل

تقدم الورشة المسرحية الجوالة خلال الأيام المقبلة، عرضا لمسرحية (مشوار) في عدد من أحياء الخرطوم. ويجيء العرض بتمويل ورعاية وزارة الثقافة والإعلام والسياحة بولاية الخرطوم، وبطولة الفنانين حسن يوسف، سيد أحمد محمد الحسن الشايقي، محمد عبد موسى، ياسر القاسم، إخلاص نور الدين، الكرار الزين، إلطاف بابكر، عوض حرقل، رفعت السر، مدير إنتاج هيثم خيري، مخرج مساعد ماهر حسن علي وتأليف وإخراج ربيع يوسف الحسن وبمشاركة حية من معتمدي محليات ولاية الخرطوم ووزير الثقافة بولاية الخرطوم الأستاذ يوسف حمد ولجان الخدمات بالأحياء التي يقدم فيها (مشوار).

وكان العرض الأول بحي مزدلفة بسوق 6 بمنطقة الحاج يوسف في يوم السبت الماضي.