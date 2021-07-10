تدشين كتاب الثورة السودانية مقاربة تحليلية لثورة ديسمبر 2018م

الخرطوم: كوكتيل

دشنت بروفسير فدوى عبد الرحمن مدير جامعة الخرطوم، امس الاول الخميس، كتاب الثورة السودانية لمؤلفه البروفسير أحمد أبو شوك، الذي يقدم مقاربةً توثيقيةً تحليليةً لثورة ديسمبر 2018، بحضور عدد من الأكاديميين وأساتذة من مختلف الجامعات السودانية.

وأوضحت بروفسير فدوى عبد الرحمن، مدير جامعة الخرطوم، خلال الندوة التي أقيمت اليوم بقاعة الشارقة بجامعة الخرطوم، أن الكتاب يحتوي على سبعة فصول وخلاصة وخاتمة و46 ملحقا، معتبرة أن الكتاب يؤرخ للثورة بتفاصيل كثيرة.

من جانبه قال البروفسير أحمد إبراهيم أبو شوك، عميد كلية الدراسات الإنسانية ومؤلف الكتاب، إن الكتاب يقدم مقاربة توثيقية تحليلية لثورة ديسمبر 2018، التي أسقطت الرئيس عمر حسن أحمد البشير وبعض رموز نظام الإنقاذ، الذي حكم السودان قرابة ثلاثة عقود منذ عام 1989، وذلك في11 أبريل 2019، عندما أعلنت اللجنة الأمنية العليا انقلابها على رأس النظام وانحيازها إلى الثورة. وأضاف أن الكتاب يقدم أيضًا وقائع المفاوضات التي جرت بين القيادة الثورية (قوى إعلان الحرية والتغيير) وقيادة اللجنة الأمنية العليا، الممثلة آنذاك في المجلس العسكري، وكيف أفضت تلك المفاوضات إلى إنجاز الوثيقة الدستورية، التي أضحت تشكِّل المرجعية القانونية لهياكل الحكومة الانتقالية وأولوياتها السياسية، واختصاصاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية (2019-2022)، مقارنة بتجارب الانتقال الديمقراطي السابقة في السودان في ضوء الواقع المعقد سياسيًا وعسكريًا، والمهدد بمحاولات بعض القُوى الإقليمية المتصارعة مع بعضها، والطامعة في فرض نفوذها السياسي عبر بوابة الأزمة الاقتصادية التي يعاني أهل السودان منها.

وعقب على الندوة البروفيسور عطا البطحاني أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم، كما شارك الحضور في الندوة بطرح أسئلة للمنصة، حيث قدم البروفيسور أبو شوك نسخة من الكتاب لمكتبة جامعة الخرطوم.

يذكر أن هذا النشاط الأول في قاعة الشارقة بجامعة الخرطوم بعد صيانتها وإعادة تأهيلها جراء الضرر الذي لحق بها يوم فض الاعتصام.