الهلال يواصل تدريباته التحضيرية للشرطة القضارف 

الخرطوم: السوداني

واصل فريق الهلال تدريباته التحضيرية بملعبه في أم درمان تأهبا لمواجهة الشرطة القضارف يوم الثلاثاء المقبل، في بطولة الدوري الممتاز، وذلك تحت إشراف المدرب البرتغالي ريكاردو فورميسينهو الذي قسم اللاعبين لمجموعتين وأخضعهم لتدريبات بدنية وفنية تكتيكية متنوعة، شهدت مشاركة العناصر الملتحقة مؤخرا بتحضيرات منتخبنا الوطني الأولمبي، ومن المنتظر أن يواصل الهلال تدريباته التحضيرية بصورة يومية حتى موعد المواجهة التي يسعى من خلالها الأزرق لتحقيق الفوز على ممثل مدينة القضارف لتعزيز موقعه الصداري بعد تعثر المريخ امام الأهلي شندي في الجولة الماضية.