سوداكال” يطيح بمسئولة سيدات المريخ.

قام مجلس المريخ بقيادة “آدم سوداكال” بإقالة مسئولة فريق كرة القدم للسيدات بالنادي الأستاذة “رفقة أبو الخير” من منصبها.

وبحسب ما تحصل عليه “موقع سبورتاق”؛ فإن سبب إقالة “رفقة” يعود لإستضافتها عناصر من الشق الآخر للمجلس بقيادة “الكندو وأسد” في قناة الملاعب التي تعمل ضمن طاقمها.

إلى أن المدير التنفيذي لنادي المريخ “محمد المصطفى” سعى لتسليم خطاب الإقالة لمسئولة فريق السيدات التي رفضت استلام الخطاب وردت عليه بالقول: “خطابكم ده بلوه وأشربوا مويته” لأن المجلس المعتمد من قبل اتحاد الكرة هو المسئول والمعني بإصدار القرارات التي تخص النادي بحسب إفادة المسئولة.