“برهان تيِّة” يكشف أسباب استقالته من تدريب “هلال الفاشر”.

أدْلَى المدرب الوطني “برهان تيّة” بتصريحات لـموقع سبورتاق، كشف من خلالها حقيقة استقالته من تدريب “هلال الفاشر” التي حدثت أمس وقال: ” نعم، تقدمت باستقالتي من تدريب هلال الفاشر”.

وأضاف تيِّة : “لا يوجد خلافات شخصية بيني وأعضاء مجلس إدارة النادي لكن ما دعاني للإستقالة هو خلافي معهم في طريقة ونهج إدارة فريق كرة القدم وهي طريقة لا أتفق معها لذا آثرت تقديم استقالتي” .

وختم “برهان” حديثه” بالقول : “أنا سعيد بالفترة التي قضيتها مع النادي وأعتقد بأنها كانت تجربة جيدة نجحت خلالها في نقل الفريق عدة مراكز للأمام ومساعدته على تجاوز بعض الأوقات الصعبة، وبالنسبة ليِّ لم أحدد حتى اللحظة وجهتي القادمة، لكني تلقيت عدة عروض سأقوم بدراستها قبل أن أقرر” .