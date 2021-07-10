كردمان” يغادر إلى القاهرة للعلاج.

افادت متابعات موقع سبورتاق بأن لاعب وسط المريخ “مصعب كردمان” قد أكمل إجراءات سفره إلى العاصمة المصرية القاهرة للعلاج من الإصابة التي تعرض لها إبان معسكر المريخ بمصر قبل إنطلاقة النصف الثاني من الموسم.

وبحسب ما تحصل عليه الموقع من مصادر موثوقة، فإن “كردمان” أكمل ترتيبات السفر إلى القاهرة للخضوع إلى عملية جراحية لعلاج إصابة “قطع في الرباط الصليبي الخلفي” ومن ثم إنجاز عملية تأهيل طويل المدى ينتظر أن يمتد لفترة قد تصل إلى ستة أشهر، وذلك بطريقته الخاصة ومن ماله الخاص بعد أن وجد تجاهلاً كبيراً من مجلس المريخ طوال الفترة الماضية.

وبحسب المتابعات فإن “كردمان” سيغادر إلى مصر اليوم السبت.

يذكر أن متوسط الميدان الدفاعي تعرض للإصابة إبان مباراة المريخ والإنتاج الحربي الودية التي جرت بالقاهرة يوم “١٦ مايو”.