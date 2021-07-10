الإفراج عن معمر موسى بالضمانة العادية

الخرطوم: عبد الرؤوف طه

قال أحمد السنوسي المحامي الخاص لمعمر موسى، إن موكله أُفرج عنه اليوم “السبت” بعد اعتقالٍ دام لعام وشهر.

وقال لـ”السوداني” إنّ معمر موسى أُفرج عنه بالضمانة العادية لعدم كافة الأدلة ضده، وأشار إلى عدم شطب البلاغ، وإن السلطات ستقوم ببعض الإجراءات في مُواجهة بعض المهتمين الذين يشملهم البلاغ، وبعدها يمكن أن تدفع بالبلاغ إلى المحكمة أو شطبه حسب كافية الأدلة.



يُجدر ذكره أنّ البلاغ الذي بمُوجبه سُجن معمر موسى يضم آخرين منهم: “حامد عبد الرحمن، جمعة عريس، راشد تاج السر، حسن عثمان حسونة وميخائيل بطرس”. وإبراهيم غندور وأنس عمر – حسب أقوال النيابة – في الدعوى الجنائية رقم ٥٩٨٤/ ٢٠٢٠م تحت المواد ٥١ أ إثارة الحرب ضد الدولة، و٥ و٦ من قانون مُكافحة الإرهاب لسنة ٢٠٠١م.

واُعتقل معمر موسى في يونيو من العام 2020م من داخل مقر لجنة إزالة التمكين بعد قيامه بزيارة للراحل الطيب مصطفى الذي كان مُعتقلاً آنذاك.

ويقود معمر موسى تياراً سياسياً موسوماً بتيار المستقبل.