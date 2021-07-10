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(السوداني) تنشر صور ضحايا حادثة نادي الأمير بحي سلبونا ببورتسودان

السودان

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By alsudani 0

بورتسودان: السوداني

الشهيد محمد ميرغني حاكم، يعمل في مجال التخليص ببورتسودان، الرئيس السابق لنادي الأمل الرياضي بالبر الشرقي، حي سلبونا .

الشهيد حسن بابكر ككراب، موظف بهيئة الموانىء البحرية.

بالإضافة إلى محمد علي حجر، عامل يوميات بميناء بورتسودان، وامرأة متزوجة تدعى  إسراء آدم،  وإصابة 4 آخرين هم:

1- طه عثمان طه 2- علي محمد علي          3-محمد ميرغني عابدين 4- آمال عبدالخالق العوض.

وكان أربعة أشخاص قد لقوا مصرعهم بينهم امرأة، واصيب آخرون، جراء انفجار عبوات ناسفة ألقاها مجهولين، مساء اليوم السبت، في نادي الأمير بحي سلبونا بمدينة بورتسودان.

alsudani
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