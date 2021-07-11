171 مليون دولار لإجراء التعدادين السكاني الزراعي

الخرطوم : السوداني

قال المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء ، د. علي محمد عباس إن ميزانية إجراء التعدادين السكاني والزراعي الشاملين اللذين سيجريان العام المقبل تبلغ 171 مليون دولار.

وشدد على أهمية استقطاب التمويل اللازم من المانحين والمنظمات الدولية لهذين التعدادين .

وأكد أن الخطة التنفيذية التي تم وضعها تشمل كافة الخطط والبرامج والمحاور المتعلقة بإجراء هذين التعدادين .

وأوضح في تصريح لـ(وكالة السودان للانباء) إن التعداد السكاني يوفر بيانات إحصائية بشكل شامل ومفصل ومؤشرات النمو السكاني، وقال إن التعداد من أهم الأدوات و المصادر في جمع المعلومات حول السكان .

وقال إن الذين يشاركون في إجراء التعداد السكاني يبلغ عددهم أكثر من 55 ألفاً فيما يبلغ العدادين في التعداد الزراعي 10 آلاف عداد.