لجنة تنفيذ اتفاق جوبا توصي بالتوقيع على قانون مفوضية السلام

الخرطوم : السوداني

رأس عضو مجلس السيادة ، محمد حسن التعايشي، بالقصر الجمهوري، اجتماع اللجنة العليا المشتركة لمتابعة ومراقبة تنفيذ اتفاق السلام الخاص بمسار دارفور، بحضور كبار مفاوضي المسار وقادة الحركات المسلحة.

وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة، أحمد تقد لسان ، في تصريح صحفي ، ، إن الاجتماع أوصى بتشكيل لجنة من أطراف العملية السلمية الخاصة بالمسار لاختيار ممثلي أصحاب المصلحة لوالي وسط دارفور، باعتباره أحد استحقاقات السلام في الاتفاق الموقع مع الحكومة والإسراع في توقيع قانون مفوضية السلام الذي إجازه المجلسان، والذي يسهم كثيراً في تشكيل الآليات المرتبطة بتنفيذ الاتفاقية.