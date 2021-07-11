وزير الصناعة : سنجري تأهيلاً كاملاً لمصنع سكر الجنيد

الخرطوم : السوداني

كشف وزير الصناعة ، ابراهيم الشيخ ، عن إعادة تأهيل كامل لمصنع سكر الجنيد مؤكداً جهازية كافة الآليات فضلاً عن الطلمبات الجديدة .

وقال الوزير لدى زيارته مصنع سكر الجنيد أمس ، إن السودان لا يبنى إلاّ بالمزارع والزراعة من أجلّ نهوض الصناعة، مشيرًا إلى أنّ الحكومة تسعى بكلّ جهدها إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطن.

وأشار إلى أنّ تحقيق شعار”حنبنيهو” لن يتأتى إلاّ بالعمل الجاد محييًا القطاع الزراعي والريّ.

وتابع : “ورثنا مصانع السكر وهو ميراث مُر، وصناعة السكر تعتمد على الزراعة وتحضير الأرض والريّ الذي يحتاج إلى معالجات لكي تصل المياه إلى كلّ أجزاء الزراعة”.