دعم فني سعودي لمكافحة تمويل الإرهاب

الخرطوم : السوداني

أعربت وكيل وزارة العدل ، سهام عمر ، عن تقدير السودان لدعم المملكة العربية السعودية و الاستجابة السريعة للتعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وبحث اجتماع مشترك عبر تقنية الفيديو الاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع الأوقاف، المنعقد بمشاركة وكيل وزارة العدل ، الأمين العام لديوان الأوقاف عبد العاطي أحمد عباس ، من جانب السودان .

فيما مثل الجانب السعودي نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بالمملكة العربية السعودية د.عادل القليش وممثل هيئة الأوقاف سلطان الشمري.