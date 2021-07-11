إثيوبيا .. حزب أبي أحمد يكتسح الانتخابات البرلمانية

السوداني : وكالات

قال مجلس الانتخابات الإثيوبي ،أمس السبت ، إن حزب الرخاء الذي يتزعمه رئيس الوزراء أبي أحمد فاز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الإثيوبية ، في انتصار يضمن له فترة رئاسية أخرى.

وقال نائب رئيس مجلس الانتخابات ، ووبشيت أيلي ، في مؤتمر صحفي في العاصمة أديس أبابا ، إن حزب أبي فاز بـ 410 مقاعد من أصل 436 مقعدًا في البرلمان.

وأشاد أبي أحمد بالتصويت الذي جرى في 21 يونيو / باعتباره أول انتخابات حرة ونزيهة في البلاد بعد عقود من الحكم القمعي.

وقالت وكالة ( رويترز) إن مقاطعة المعارضة والحرب والعنف العرقي والتحديات اللوجستية طغت على الانتخابات في بعض المناطق و لم يجر التصويت في ثلاث من مناطق إثيوبيا العشر .

وقال زعيم المعارضة برهانو نيغا إن حزبه “المواطنون الإثيوبيون من أجل العدالة الاجتماعية” (إزيما) قدم 207 شكاوى بعد أن قام مسؤولون محليون ورجال ميليشيات بمنع المراقبين في منطقة أمهرة ومنطقة الأمم والجنسيات والشعوب الجنوبية.