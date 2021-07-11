القضارف.. ما بين احتجاب الوالي واستقالات الأطباء

ما يزيد عن الأربعين من الأطباء الاختصاصيين غادروا مواقع عملهم صباح اليوم الخميس وامتنعوا عن تقديم خدماتهم للمرضى بمنافذ الخدمة الطبية المختلفة التابعة لوزارة الصحة بولاية القضارف. التي لم يقم لهم واليها وحاضنته السياسية وزناً أو اعتباراً حينما تجاوزوهم في أمر اختيار مدير عام الوزارة. التي دخلوها فور تخرجهم في كليات الطب وظلوا فيها حتى غدوا علماء في مختلف التخصصات. لا تخطئهم عين إلا من قمط حقا أو جحودا أو عقوقا.

وهم من تشهد لهم قاعات العلم والدراسة ومكتبات كليات الطب وغرف العمليات ومراكز البحوث والدراسات والاستشارات. ليسوا وحدهم من غادر اليوم وإنما معهم مثلهم من الأطباء العموميين ليصل عددهم مجتمعين إلى ما يقارب التسعين طبيباً وقد أودعوا استقالاتهم قبل يومين لمتخذ القرار.

نقابة الأطباء على مستوى المركز والولايات كانت من الأجسام ذات السبق والبلاء في مناهضة الظلم والتردي الذي لحق بالوطن على مر العهود الديكتاتورية. لم يداهنوا وزيراً ولم يهادنوا نظاماً وإنما كانوا في طليعة كتائب النضال والمواجهة. وبخاصة أولئك الذين آثروا أن يقاوموا كل مغريات العروض التي ظلت تنهال عليهم من الخارج في مجالي التطبيب والتدريس بمخصصات يسيل لها اللعاب. زادهم في رحلة النضال الشاقة الطويلة – إيمان بهذا الوطن الذي يعدل كل ميزة، وتقدير لإنسانه الذي يستحق خدمات صحية ذات جودة بعزة وكرامة.

وفي سبيل هذه الأهداف العظيمة لم يتردد الأطباء في دفع الثمن وسداد الفواتير التي تراوحت بين التهديد بالفصل ومصادرة الحريات بالاعتقالات حد القتل في المعتقلات والمواكب.

فقد قدم الأطباء في ثورة ديسمبر الظافرة بإذن الله عددا من الشهداء ابتغاءً لإرساء قيم الحرية والسلام والعدالة، وأملاً في سيادة حكم القانون وبناء دولة المؤسسات.

فماذا دهى ولاة الأمر في القضارف وعلى رأسهم سيادة الوالي في تجاوز الأطباء بكل ألقهم وتوهجهم وكسبهم وبلائهم في الميدان الذي هم فيه أقوى؟!

عجبي أن يتنكر من جاءت به الثورة والياً لفئة تمثل أقوى رافد من روافد الثورة – تاريخاً ووعياً واستنارةً وبلاءً وقدرةً على التخطيط والتنفيذ والمواجهة.

كيف يستقيم لوال أن يتجاوز الأطباء الذين هم أهل الاختصاص والشورى في تعيين مدير عام لوزارة الصحة ؟..

فمن يستشير إذن إن لم يستشر هؤلاء وينتظر من بعد ذلك لأهداف الوزارة أن تتحقق وتبلغ تمامها في ظل التردي الكبير الذي تمر به الولاية وبخاصة في مجال الصحة..

إن شواهد العجز والفشل للسيد الوالي مما لا يعد ولا يحصي.. ففي كل فج من فجاج الولاية له شاهد، وفي كل مجال من مجالاتها له مع البؤس والفشل قصة وحكاية…في :التعليم والصحة والمياه والتأمين الصحي والزراعة وغير ذلك من المجالات…

كيف ﻻ وجميع محليات الولاية قد أنهت عامها الدراسي باستثناء البلدية التي هي حاضرة الولاية، فهي لا تزال تتنكب الطريق… ووجع الصحة قد تجاوز حده اليوم وطغى ففاض انسحاباً للأطباء الاختصاصيين والعموميين من مراكز الخدمة التابعة للوزارة..ومن قبل ومن بعد عدائه السافر لتجمع مبادرات القضارف للمياه. الساعية لإحداث اختراق في ملف المياه التي عزت في هذا العام على الناس في الولاية كما لم تعز من قبل. وتجاوز برميلها من المياه العذبة حاجز الخمسمائة جنيه في أزمة هي الأسوأ والأشد في تاريخ الولاية.

وعن التأمين الصحي فحدث ولا حرج، فقد استخسر الرجل مجرد الزيارة لجنود هذا الصرح الممرد من حب العاملين وبذلهم وتفانيهم وسهرهم من أجل راحة ما نسبته 95% تنقص قليلاً أو تزيد من سكان الولاية ممن هم تحت مظلة التأمين الصحي…

لقد بخل الرجل أن يتخذ من تفقد هؤلاء الجنود وشكرهم مدخلاً إلى شكر الله. وكلنا يعلم أن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. سيما أن هذه المؤسسة ظلت تعمل بكامل طواقمها في أيام الكورونا حينما كانت بقية الوحدات تعمل بـ 50% من القوى العاملة دون كلل أو ملل، إيماناً من جنود التأمين الصحي بالرسالة وعظم المسؤولية..هذا بالإضافة إلى كسب المؤسسة في الوفرة الدوائية التي عجزت عنها بقية المؤسسات العاملة في المجال بشقيها الحكومي والخاص على مستوى المركز والولاية وبقية ولايات السودان.

أما الزراعة فقد احتجب عن رجالها وروادها الذين ظلوا يترجمون شعار – سلة غذاء العالم، وظلوا يرفدون الخزينة العامة بالدولار بصادر محصولاتهم النقدية في زمن عزت فيه العملات الصعبة، وتجاوز فيه الدولار حاجز الاربعمائة وخمسين جنيها…أضف إلى ذلك ما يحدث مع المزارعين ممن يزرعون في الغابات ؛ وتلك قصة أخرى…

هكذا كانت مسيرة الوالي خلال عام كامل سيكتب في سفر تاريخ الولاية ويذكر بأنه الأسوأ… كيف لا وهو العام الذي تنكر فيه لمن يستحق الاستقبال بالبشر والترحاب والكلمة الطيبة من المزارعين.. وكذلك الحال مع الأطباء المشهود لهم بالبذل والكسب والتميز والعطاء في ميادين الحياة المختلفة، المهنية منها والعامة على حد سواء..كيف له أن يتجاوز النطاس مستر سامي الدرديري عميد كلية الطب بجامعة القضارف، ومستر مرسي مدير مركز الشرق للأورام، ومستر الهادي بخيت اختصاصي الصدر والجهاز والتنفسي الوحيد بالولاية؟.

هؤلاء القامات العلمية الرفيعة المترعة بالوطنية والثورية وحب الانتماء لتراب الوطن والولاية.. هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر ومعهم غيرهم ممن تجاوزوا حدود الوطن إلى الفضاء الإقليمي والدولي بتفوقهم وإنجازاتهم.لا أعرف كيف سمح السيد الوالي وحاضنته السياسية لأنفسهم أن يتجاوزوا مثل هؤلاء العباقرة الأفذاذ في تعيين مدير عام الوزارة، ومن قبل ذلك في إعفاء المدير العام السابق د. أميرة القدال بكل بريق الاسم والسيرة العامرة بالتميز والعطاء !

بلا شك (إنه النادي السياسي السوداني الحاكم والمعارض.. النادي العقيم الذي يعاني شحاً أخلاقياً وجفافاً في المشاعر الإنسانية وجدباً فكرياً مُريعاً… وتتبدل فيه المواقف بتبدل المواقع ) أو كما قال الأستاذ ضياء الدين بلال…

أما المرضى ممن فقدوا اليوم الخدمات الطبية المختلفة فليس عندي أدنى شك في أن السيد الوالي هو المسؤول الأول عن حرمانهم بسبب تجاهله لمطالب الأطباء الأساسية العادلة… إن ولاية أمر الناس توجب الرفق بهم لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وإلا فإن (اللهم فاشقق عليهم) – دعوة النبي المرسل رحمةً للعالمين.