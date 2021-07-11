لهذا نرفض تعميم الأحكام التجريمية العنصرية

أثار كلام الناس الذي انتقدت فيه استخدام تعبير “عصابات النقرز” في تجريم إثنية معينة بالجرائم التي ترتكب إبان المظاهرات الشعبية ردود فعل متباينة مابين مؤيد ومنتقد ومتسائل عن هويتهم.

من التعليقات التي توقفت عندها كثيراً تعليق من قال إنهم هم من أطلقوا على أنفسهم هذا التعبير وأضاف قائلاً : فعلاً عند اعتقالهم تجدهم صنفا واحدا!! .. وأوشك المريب يقول خذوني.

لم نعترض على التسمية ذاتها لكن المرفوض إطلاق لفظ عصابات عليهم واتهامهم ببعض الجرائم كما حدث قبل فترة في ولاية فكتوريا بأستراليا وكان مطلقوها يحددون بخبث ومكر بأنهم من الأفارقة وفي بعض الأحيان من السودانيين، وكتبت حينها منتقداً هذه الأحكام الظالمة.

إنني لا أنكر وجود أفراد أو جماعات ينتمون للأفارقة أو للسودانيين يرتكبون بعض الجرائم لكن الخطأ في التعميم المخل وربط الجريمة بهذا الجنس أو هذه الإثنية، رغم أن الواقع يؤكد وجود المنحرفين والمجرمين في كل بلاد العالم ووسط مختلف الأجناس والإثنيات.

المؤسف المبكي أن يستخدم هذا التصنيف الجائر في السودان الذي ينسب البعض اسمه للون البشرة الغالب وسط كل مكونات نسيجه المجتمعي.

مرة أخرى ليس هناك من ينكر وجود هذه الجرائم التي ترتكب خاصة في ظل حالات الانفلات الامني وسطوة العقل الجمعي كما في المظاهرات حيث من الصعب التحكم في السلوك الجماهيري لكن ذلك لا يبرر تعميم الحكم على إثنية معينة دون غيرهم من المواطنين.

هذا يعود بنا إلى مسألة الهوية التي مازالت محل خلاف بين التيارات الفكرية الفوقية وسط بعض المثقفين المتعصبين الذين يفرقون بين مكونات النسيج السوداني الواحد ويؤججون الفتن المجتمعية تحت مظلة هذه التصنيفات الضارة المضللة التي لا تعبر عن حقيقة الانسجام والتناغم الذي كان وسط كل أهل السودان.

معروف لكل المراقبين المحايدين الآثار الكارثية للسياسات العنصرية التي تبناها سدنة نظام الإنقاذ التي دفعت أهل السودان في الجنوب للانحياز لخيار الانفصال وأججت النزاعات الأهلية في أكثر من منطقة بالسودان.

جاءت ثورة ديسمبر الشعبية لتوحد الإرادة السودانية لإحداث تغيير جذري لاسترداد عافية السودان الديمقراطية والمجتمعية ويتحقق السلام الشامل العادل في كل ربوع السودان وينعم أهل السودان عامة بخيراته الظاهرة والباطنة.

لكن للأسف مازالت هناك مؤامرات تحاك لتأجيج الفتن المجتمعية وتسعى لنشر الفوضى المتعمدة وتضع العصي أمام مسار الإرادة الشعبية لتحقيق أجندة خاصة وذاتية لاتخدم للسودان ولا السودانيين ولا حتى الذين يدعون أنهم يمثلونهم قضية.