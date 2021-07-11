لتنفيذ عقوبة بالسجن.. رئيس سابق يسلم نفسه للشرطة

كوكتيل: وكالات

سلم رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما نفسه للشرطة، الأسبوع الماضي ليبدأ تنفيذ عقوبة بالسجن لمدة 15 شهرًا لإدانته بازدراء المحكمة، في تتويج لمعركة قضائية طويلة اعتبرت اختباراً لقدرة الدولة على فرض حكم القانون.

وأكد المتحدث باسم الشرطة ليراندزو ثيمبا في بيان (بحسب سكاي نيوز) أن زوما محتجز لدى الشرطة تطبيقاً لحكم المحكمة الدستورية.

وقالت إدارة السجون في بيان منفصل إنه جرى تسليم زوما لسجن إيستكورت، الذي يقع على بعد 175 كيلومترًا تقريباً من بلدته الريفية نكاندلا في شرق البلاد.

وكانت المحكمة قد أصدرت الأسبوع الماضي حكماً بسجن زوما 15 شهراً بسبب رفضه تعليمات في فبراير الماضي بتقديم أدلة للتحقيق في فساد خلال فترة حكمه التي استمرت 9 سنوات حتى عام 2018. الخرطوم (كوش نيوز)