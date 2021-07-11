كنه إلى المغرب المريخ يتعاقد مع مدرب حراس فرنسي

استقبل المريخ في الساعات الأولى من فجر أمس (السبت) مدرب الحراس الفرنسي فريديريك أنيكين للإشراف على تدريب حراس الزعيم عقب إكمال الاتفاق معه من قبل رئيس النادي الموقوف آدم سوداكال، وقد كان في استقباله لدى وصوله مدير الكرة بالنادي الموقوف أنس نصرالدين، وسبق لمدرب الحراس الفرنسي فريديريك العمل مدرباً لحراس نادي شبيبة القبائل الجزائري كما أشرف على تدريب حراس منتخبات غينيا الإستوائية، جزر القمر، ميانمار، وتأتي خطوة التعاقد مع المدرب الفرنسي نسبة لقرب مغادرة مدرب الحراس الكابتن عبد العزيز كنه الذي استعان به النادي لتغطية الفراغ وينتظر أن يغادر كنه إلى المغرب لإكمال إجازته السنوية في غضون الأيام القادمة.