الفريق يعاني إدارياً ومالياً هل ينجو الأهلي شندي من الكمين

الخرطوم : باج نيوز

يؤكد روليت النسخة الحالية لمسابقة الدوري الممتاز مرور فريق عريق من فرق المسابقة بموقف صعب وهو الأهلي شندي الذي فاجأ الجميع بفريق مميز منذ صعوده أول موسم في العام (2011) تحت رعاية صلاح إدريس ونجح في حجز المركز الرابع له والظهور في مجموعات الكونفيدرالية وبات بعدها لما لا يقل عن سبع مواسم متتالية له نصيب من بطاقتي التمثيل في الكونفيدالية وحقق كأس السودان.

تدهورت الأوضاع في الموسمين الأخيرين إدارياً وابتعاد راعي الفريق ما قاد لدخول الفريق الشهير بآرسنال شندي للنفق المظلم حيث شهد هجرة جماعية لنجومه انعكست على وضعه في الموسم الحالي ويقف حالياً في المركز العاشر برصيد(٢٥) نقطة جمعها من (٢٢)مباراة وتبقت له (٨) مباريات حيث يأمل في تأمين الموقف والوصول إلى المنطقة الدافئة وهو ما بات يؤرق محبي الفريق وانعكس على الانتقادات الكبيرة التي فرضتها الأجواء الإدارية في النادي حالياً.