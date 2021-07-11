السلطات تفرج عن قيادات بالنظام السابق

الخرطوم: عبد الرؤوف طه

أفرجت السلطات الحكومية، عن اثنين من قيادات النظام السابق بعد اعتقال دام لأكثر من عامين.

وأفرج اليوم الأحد، عن مدير عام منظمة الشهيد محمد أحمد حاج ماجد ومنسق الدفاع الشعبي الأسبق عادل السني.

واُعتقل السماني وحاج ماجد في مايو من العام 2019م بواسطة الاستخبارات العسكرية ووضعا بسجن كوبر.

ولم تقم السلطات الحكومية بتقديمهما لأي محاكمة طوال فترة بقائهما بكوبر الممتدة لعامين.

وفي السياق، أفرجت السلطات النيابية اليوم، عن ثلاثة شباب يتبعون للحركة الإسلامية وهم حسن عثمان حسونة وراشد تاج السر وحامد عبد الرحمن.

واُعتقل ثلاثتهم في يونيو َمن 2020م ونُقلوا لسجن الهدى دون محاكمة.

وعلمت (السوداني) أن الثلاثي المفرج عنهم خرجوا بالضمانة العادية، رغم أنهم اٌتهموا بتقويض النظام الدستوري وهي تهمة لا يفرج عن صاحبها بالضمانة العادية.