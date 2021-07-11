والي جنوب كردفان يعلن حالة الطوارئ في (6) محليات

كادُقلي: السوداني

أعلن والي جنوب كردفان، د. حامد البشير، حالة الطوارئ في (6) محليات بالولاية وهي: “تلودي، الليري، قدير، ابوكرشولا، أبوجبيهة وهبيلا”، إثر تصاعد أحداث العنف بمحلية قدير وسقوط العديد من الضحايا واضطراب الأوضاع الأمنية.

وتسعى حكومة الولاية لتهدئة الأوضاع وحقن الدماء، تفادياً لتداعياتها وتأثيرها على بعض المحليات ودرءاً للفتنة وحفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وشدد قرار الطوارئ الذي أصدره والي الولاية، على عقوبات تشمل السجن والتغريب والجزاءات المالية تجاه كل من يخالف ويتجاوز على أسس وضوابط إجراءاته ولم يلتزم بما جاء فيه وفق قانون الطوارئ، مؤكداً القبض على الجناة والمتفلتين والأشخاص الذين يشكلون خطراً على السلم المجتمعي بالتحريض بواسطة الحكامات والشعراء والهدايين أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وتداول الشائعات والأنباء الكاذبة أو أي وسيلة يمكن أن تؤدي إلى الفتن وتثير النعرات.